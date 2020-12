Foi Bicampeão Brasileiro de Velocross (VX1 em 2015 e VX2 em 2017 )

Rodrigo Taborda segue representando a Pro Tork nas pistas pelo sexto ano consecutivo. Com diversos títulos no velocross nacional conquistados ao lado da maior fabricante de motopeças da América Latina, o piloto paranaense passa por uma nova fase na carreira, na qual aposta no motocross.

Na temporada 2020, em sua estreia no Brasileiro da modalidade, ele acabou ficando com o vice na categoria MX3. Um resultado bastante positivo, considerando o ano atípico devido a pandemia do novo coronavírus, com um número reduzido de corridas.

A expectativa agora é de buscar o título.

“Era um sonho fazer o campeonato e a Pro Tork acreditou no projeto. Mesmo com o cenário complicado, isolamento social, dificuldade para treinar e me adaptar as pistas, consegui disputar de igual para igual e alcançar um excelente desempenho. Isso me motiva ainda mais para a próxima temporada, a lutar pelo número #1”, finaliza.

Confira o perfil de Rodrigo Taborda:

Data de nascimento: 25/04/1985

Cidade de nascimento: Curitiba (PR)

Cidade onde mora: Colombo (PR)

Ano em que começou a andar de moto off road: 1994

Ano em que virou piloto profissional: 2012

Ano em que se tornou Pro Tork: 2016

Principais títulos: Bicampeão Brasileiro de Velocross – VX1 em 2015 e VX2 em 2017

