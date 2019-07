Talento de Pinhalão é revelação nas TVs de São Paulo

Rodrigo Souza é cantor e ator e tem se destacado na mídia paulista

Mais um pé vermelho está se destacando no cenário televisivo paulistano e pode ser uma revelação nacional da teledramaturgia. Rodrigo Luca de Souza tem 28 anos, é de Pinhalão e trocou o Norte Pioneiro para brilhar nas telinhas da capital paulista.

Ele é músico, com projetos em dupla e trabalhos solos. Estudou na Escola Castro Alves e no Colégio Leonardo Francisco Nogueira, de onde têm boas recordações e saudades.

Há quatro anos em São Paulo, agora está dedicado à gravação do seu primeiro CD e DVD, que marcará o lançamento da dupla, Marlon & Rodrigo. Também tem se dedicado ao teatro.

Depois de apresentar-se em vários shows no Norte do Paraná, Rodrigo optou pela mudança para a capital paulista, onde conheceu o diretor de TV Milton Neves, falecido em agosto do ano passado (homônimo do apresentador esportivo) , que dirigiu vários programas de TV, trabalhou durante 15 anos no SBT, na direção de várias atrações, entre elas, o Bom Dia e Companhia, com Eliana. Ele também foi diretor do Programa do Gugu. Milton ficou conhecido por ofertar curso de interpretação para atores e ajudou na formação de muitos profissionais. Aliás, Rodrigo Souza se pós-graduou em teatro com ele, que inclusive indicou o artista do paranaense para muitos trabalhos na TV paulistana.

Recentemente, Rodrigo Souza foi chamado para testes no SBT, para integrar o elenco de uma nova novela e para a incorporação de uma nova personagem no humorístico “A Praça É Nossa”.

O artista também conta com apoio do sertanejo Antony, que faz dupla com Gabriel, no cenário musical. Enquanto isso, o ator e cantor de Pinhalão segue em uma agenda de entrevistas na TV e na finalização e preparação do lançamento do primeiro CD/DVD, até que, em breve, possa encher de orgulho, mais uma vez, a população do Norte Pioneiro do Paraná.

“Quero agradecer a todos os paranaenses que acompanham o meu trabalho e torcem por mim. Estou muito feliz e empolgado com o acompanhamento de cada um de vocês. Muito obrigado”, finaliza Rodrigo.

REPORTAGEM: VALDIR AMARAL/ESPECIAL PARA O NPDIARIO