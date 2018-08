Tarado de Joaquim Távora agiu em Ribeirão do Pinhal

Pervertido passou mãos nas nádegas de menina de 14 anos

Uma estudante de 14 anos, moradora no bairro Jardim Santo Expedido, em Ribeirão do Pinhal, registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia da cidade, notificando que na data de 15 de agosto, caminhava pela Avenida Silveira Pinto, região central, quando foi surpreendida por um cidadão que acariciou suas nádegas e correu em seguida.

Sem testemunhas, a vítima apenas lembrava de duas letras da placa do caminhão que levava o pervertido.

O investigador Ademar Gonçalves, responsável pelo caso, passou a vascular todas as análises combinatórias possíveis com base de dados do DETRAN/PR (Departamento de Trânsito do Paraná) e, em trabalho detalhista, identificou o veículo, licenciado na cidade de Joaquim Távora e seu condutor de 29 anos, que irá responder por importunação ofensiva ao pudor.

O caso foi encaminhado para a Justiça de Ribeirão do Pinhal.