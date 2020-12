Um elemento ainda não foi localizado, investigações continuam

Na noite desta quarta-feira, dia nove, às 20h30m, a polícia militar descobriu um esquema de tráfico de drogas em Carlópolis. De acordo com as informações, o caso foi registrado, às 20h30m, na rodovia PR-218 após diversas denúncias, as quais afirmaram que um indivíduo do Estado de São Paulo estava usando um táxi para o cometimento do crime.

Com as autoridades em alerta, tornou-se possível identificar o veículo VW/Virtus, com placas de Taguaí(SP), no acostamento próximo ao bairro Teolândia. Ao estacionar a viatura atrás do táxi, os policiais viram quando um dos indivíduos, de 19 anos, arremessou uma sacola branca, com um kg de maconha, para o meio do cafezal.

No local também estavam o motorista, de 64 anos, e uma motocicleta Yamaha/Fazer 250, placa de Itu/SP, cujo condutor não foi localizado. O taxista, de 64 anos, e o passageiro, ambos de Taguaí/SP, receberam voz de prisão. O primeiro por associação ao tráfico e o segundo por tráfico de drogas; foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.