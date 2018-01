Entrada gratuita

Nestes sábado e domingo, I Feira de Artes Manuais de Joaquim Távora(trabalhos de bordado, crochê, tricô, pinturas, MDF, biscuit e outras).

Na Estação Ferroviária das nove às 17 horas

Sábado, às 17 horas haverá a apresentação de Teatro Infantil da atriz Lauren Christie (foto), com a peça Sophia e a Mala da Sabedoria.

Entrada franca.

Realização do Departamento de Cultura do município.