Teatro infantil em Jundiaí do Sul amanhã

Peça conscientizar público

Diversão e aprendizado são aliados na história que a Copel apresentará nesta quinta-feira, dia 29, aos estudantes do Ensino Fundamental, em Jundiaí do Sul. A peça teatral “Histórias Eletrizantes” ensina sobre o uso seguro da energia elétrica, com as peripécias dos personagens Jacuí e Maricota no mundo fictício da ‘Raiolândia’. Em meio a muita risada, as crianças aprenderam orientações sobre assuntos sérios, como soltar pipa sempre longe da rede elétrica, ou o que fazer se encontrarem um fio caído no chão.

A montagem é do grupo Fabrincando Produções, de Curitiba, protagonizada pelos atores Carlos Augusto Oliveira e Renata Voltolini. Em cena, eles apresentam músicas e truques de mágica, que são garantia de interatividade com a plateia.

ILUMINANDO GERAÇÕES – A ação faz parte do programa educacional da Copel “Iluminando Gerações”, que também promove a visita de funcionários da empresa a turmas de 4º ano da rede pública de ensino, justamente para orientar as crianças sobre o uso seguro da energia elétrica.

Esse trabalho de prevenção de acidentes é desenvolvido há mais de quatro décadas, e atualmente aborda também a importância do consumo consciente para garantir a sustentabilidade do planeta. Professores interessados em receber a visita da Copel em suas salas podem fazer contato com a empresa, diretamente nas agências ou enviando uma mensagem no site www.copel.com