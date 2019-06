Tecnologia melhora segurança no Norte Pioneiro

Empresas doaram carro e drone

O 2º BPM acaba de receber modernos equipamentos que serão empregados nos serviços operacionais e de inteligência na segurança pública da região.

Os equipamentos foram doados por duas renomadas empresas do Norte Pioneiro, que vem contribuindo com a melhoria dos trabalhos policiais em prol da comunidade.

Uma das firmas doou um veículo zero-quilômetro, que será utilizado pela Agência de Inteligência, mais especificamente no serviço velado para combate ao narcotráfico, identificação de associações criminosas voltadas a roubos e outras situações de vulto.

Destaque também para o recebimento de Drone DjiMavic Pro Fly que será utilizado em ações de monitoramento, principalmente em pontos de venda de drogas, bem como em operações policiais de modo geral.

Também foram adquiridos rádios de comunicação portátil (HT)e materiais de informática: notebook, computador completo, impressoras, HDs, em outros eletroeletrônicos, todos importantíssimos pra melhor servir a comunidade.

O comandante, Tenente Coronel José Luiz de Oliveira, enalteceu a atitude generosa das empresas colaboradoras: “O Norte Pioneiro é uma região privilegiada por ter suas empresas efetivamente envolvidas na segurança pública. Nos últimos anos, recebemos armamentos modernos (carabinas 5.56 e submetralhadoras), melhorando em muito o poder de fogo de nossa tropa no serviço ostensivo e preventivo e, agora, um veículo zero-quilômetro e equipamentos de informática, câmeras e um drone. Todos para uso, principalmente, no serviço de inteligência como também em operações em cadeias públicas e outros eventos críticos que demandem melhor visibilidade do local da ocorrência. Somente nos últimos dias, por exemplo, tivemos a prisão de um grupo criminoso, associado para um roubo em Guapirama. Na sexta-feira, nossos policiais militares realizaram a apreensão de 40 kg de maconha em posse de um dos marginais, suspeito de praticar um roubo numa chácara platinense. E segunda-feira logo após um roubo a um caminhoneiro, num posto de combustível da mesma cidade, no qual a vítima foi atingida por um tiro na perna disparado pelos marginais, numa resposta rápida, nossos policiais prenderam os dois autores, tudo isso graças a empenho de nossos milicianos e o uso de boas viaturas, equipamentos e armamentos modernos; portanto, externo aqui nossos sinceros agradecimentos pelas doações, ressaltando que os maiores beneficiários desta parceria é a comunidade em geral”, declarou o comandante.