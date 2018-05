Tecnologia permite pedir pizza para um robô

Chatbots são uma realidade

Um caminho sem volta são as interações com robôs programados para responder automaticamente coisas de nosso dia a dia. Seja para saber um horário de atendimento, agendar uma consulta, pedir uma pizza e até consultar saldo de sua conta no banco.

Uma plataforma brasileira está avançada no desenvolvimento de chatbots e está lançando um “construtor de robôs de atendimento” que será completamente editável e personalizável.

Já pensou enviar uma mensagem e em poucas interações confirmar uma reserva de mesa num restaurante?

Ou com algumas mensagens agendar seu horário no cabeleireiro?

Ou ainda pelo Messenger escolher o lanche, adicionar mais itens e confirmar o pedido?

Estes são apenas alguns exemplos de interações possíveis com um chatbot.

“Será normal você interagir com o robô por mensagem, mas se quiser a ajuda de um humano é só solicitar…”

Seguem outras áreas que provavelmente você irá interagir em breve: E-commerce, passagens aéreas, atendimento e call center, agendamentos, notícias, saúde, eventos, imobiliárias, turismo, farmácias, hotéis e também qualquer tipo de interação possível.

Veja um exemplo deste “robô” funcionando:

Para implementar este chatbot no seu negócio fale com o consultor Vítor Leite pelo whatsapp (43) 99630-2811