Tem gente que não se importa, diz diretora da Vigilância Epidemiológica de Jacarezinho

Ela faz um apelo emocionado para todos evitarem a infecção com os cuidados conhecidos

Diretora da Vigilância Epidemiológica há oito anos e nove meses no enfrentamento da Covid-19, Suelene Manfre (foto) desabafou no início da noite desta sexta-feira, dia 20, em Jacarezinho.

“Mais uma vez venho pedir à população Jacarezinhense e de municípios vizinhos para os cuidados devido a Pandemia da Covud-19, o país vem enfrentando a segunda onda da doença, não é somente em nossas cidades que o número de pessoas contaminadas vem aumentando diariamente e muito menos a culpa é da gestão do atual prefeito, tendo Marcelo Nascimento como Secretário de Saúde.

Todos estão dando todo o suporte para a Equipe de Saúde desempenhar seu papel em relação a Covid-19 (recursos humanos, financeiros e estrutura) . O principal motivo do avanço da doença foi no comportamento das pessoas. As pessoas perderam o medo e não se importam em contaminar outras, sejam idosos, crianças, doentes crônicos, desde é claro que sua família não seja contaminada. A doença existe e a morte causada por ela também e ela não escolhe, raça, cor ou classe econômica, se o comportamento de cada pessoa não mudar muitas pessoas irão se contaminar ao mesmo tempo e “salve quem puder” , triste mas é a realidade”, afirmou.

“Por favor, siga rigorosamente as medidas de prevenção:

1. Sempre que puder, fique em casa.

2. Se precisar sair, use a máscara de forma correta durante todo o tempo de permanência na rua ou em locais públicos.

3. Lave constantemente as mãos e use álcool em gel.

4. Mantenha o distanciamento social.

5. Não entre em locais com muita gente.

6. Evite qualquer tipo de aglomeração, especialmente em frente a bares.

7. Só frequente lugares que estejam adotando as medidas sanitárias exigidas, como uso de álcool em gel, uso de máscaras, distanciamento social, ambiente ventilado e lotação reduzida.

8. Se sentir qualquer sintoma da doença, procure atendimento, não fique por aí espalhando a doença.

9. Se realizar qualquer teste da doença, aguarde o resultado em isolamento total em casa até a equipe de saúde liberar.

10. Se for diagnosticado da doença, cumpra integralmente todo o período de isolamento, mesmo quando os sintomas melhorarem. Essas atitudes podem salvar a sua vida e das outras pessoas sejam elas seu familiares ou não”.