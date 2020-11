Temporal atinge sete municípios do Norte Pioneiro

Situação mais grave aconteceu em torno das 15 horas desta segunda-feira

Equipes da Copel trabalharam para recompor a rede elétrica após os estragos causados pelo temporal na tarde desta segunda-feira, dia nove, na região.

O fornecimento foi severamente prejudicado no Norte Pioneiro, sobretudo nos municípios de Carlópolis, Quatiguá, Siqueira Campos, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Wenceslau Braz e São José da Boa Vista.

A empresa lembra que, em situações de temporal, é preciso manter distância de locais onde haja postes quebrados ou fios rompidos.

O contato com a Copel para informar falta de luz pode ser feito pelo aplicativo ou enviando um SMS para o número 28593, com as letras SL e o número da unidade consumidora. Falta de luz e situações de risco podem ainda ser comunicadas pelo telefone 0800 51 00 116.