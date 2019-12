Temporal causa prejuízos em posto de combustíveis de Jacarezinho

No início da tarde de hoje na BR-153

Uma forte chuva com vendaval por volta das 14 horas assustou os jacarezinhenses na tarde desta sexta-feira, dia 20, em todos os pontos do município.

O posto de combustíveis Conexão, localizado no Parque Industrial às margens do KM 8 da BR-153 sofreu vários danos materiais (fotos), além do corte de energia elétrica só religado às 16h50m.

O susto e o medo foram acompanhados do destelhamento, prejuízos nas partes hidráulica e elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos parciais e descargas elétricas. Não houve registro de feridos.

O Conexão fica no trecho entre Ourinhos(SP) e integra a rede Pro Tork.

O sinistro deverá ser coberto pela Defesa Corretora de Seguros, de Santo Antônio da Platina.