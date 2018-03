Temporal causa prejuízos em posto de Wenceslau Braz

Sinistro assustou funcionários, motoristas e clientes

Um vendaval acima de 70 KM por hora desabou na tarde desta terça-feira, dia 20, em Wenceslau Braz e causou medo e prejuízos para moradores no município e também em Siqueira Campos, principalmente no balneário de Alemoa.

Fernando Francisco Vieira, gerente do posto Cristo Rei(Wenceslau Braz) informou que o sinistro ocorreu às 16h30m e assustou a todos os funcionários e clientes que estavam no local (vídeo e fotos), “nunca vi nada parecido, o temporal foi muito forte”, assinalou.

O estabelecimento comercial localizado no KM 293 da PR-092 teve parte da cobertura arrancada e até um carro e uma carreta foram atingidos, causando danos materiais.

Também houve prejuízos elevados em vários cômodos e na parte externa, notadamente no setor de acessórios, borracharia.

Ninguém ficou ferido.A equipe da Defesa Civil se deslocou até o posto para prestar atendimento e isolar áreas com risco de desabamento.