Tenente assumirá comando dos bombeiros platinenses semana que vem

O 1º Tenente QOBM (Ex-Oficial de Comunicação Social do 4º SGBI) será o novo comandante do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina. A assunção oficial será às 16 horas do dia 19 deste mês(uma quinta-feira), na sede da unidade, na rua Marechal Deodoro, centro da cidade.

O oficial, que está na cidade desde março, substituirá o tenente Jefferson Gregório, que morreu em novembro do ano passado num acidente na BR-153. Lembre do caso aqui: https://npdiario.com/especial/comocao-e-lagrimas-em-velorio-de-bombeiro/

O oficial se formou em Economia na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e trabalhava no 4° Subgrupamento de Bombeiros Independente de Apucarana, no Vale do Ivaí.