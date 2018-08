Tenente-coronel reassume comando do 2º Batalhão de Polícia Militar

Na manhã da próxima segunda-feira

O tenente-coronel José Luiz de Oliveira (fotos) retomará o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho na próxima segunda-feira, dia 20, “estou bem, ainda fazendo fisioterapia, mas pronto para retornar ao trabalho na corporação”, assinalou nesta quarta-feira, 15.

Há quatro meses, sofreu acidente num final de semana em Rolândia, para onde havia viajado visando encontrar com familiares.

O militar voltava de uma viagem de lazer de Maringá, com sua motocicleta de mil cilindradas e foi fechado por um veículo quando passava por um quebra-molas no centro de Rolândia, acabou se desequilibrando e a moto de 160 quilos caiu em cima do corpo dele. Fraturou fêmur e um dos punhos.

Natural de Sertaneja (PR), tem 47 anos.

Ficou internado no Hospital do Coração de Londrina e submetido a cirurgias.

O major Castelo Branco ficou no comando interinamente.