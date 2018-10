Tenente Neves assume 1ª Companhia de Polícia Militar de Jacarezinho

Integra quatro municípios

O tenente Carlos Eduardo Neves dos Santos (foto) é o novo comandante 1ª Companhia de Polícia Militar com sede em Jacarezinho.

Ele concluiu o Curso de Formação de Oficiais em 2005, formou-se em Direito pela UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) em 2011 e especializou-se em Direito do Estado em 2012, na UEL (Universidade Estadual de Londrina).

A 1ª Companhia integra os municípios de Jacarezinho, Carlópolis, Cambará e Ribeirão Claro. O capitão Wilson Garcia Pereira Júnior, ex-comandante da unidade, assumiu a 2ª Companhia, em Medianeira (oeste do Paraná), pertencente ao 14º BPM de Foz de Iguaçu.