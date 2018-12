Tênis velho causa transtorno para 15 mil pessoas em Santo Antônio da Platina

Vandalismo deixou parte da cidade sem luz durante quase uma hora

Uma irresponsabilidade juvenil de alguém não identificado provocou transtornos para pelo menos 15 mil pessoas na tarde desta quarta-feira, dia 12, em Santo Antônio da Platina.Um tênis velho atado por um cordão a um pedaço de madeira foi arremessado nos fios na rede elétrica, causando curto-circuito e rompendo um dos cabos do sistema.

Segundo o gerente regional da Copel(Companhia Paranaense de Eletricidade), Edison Bandeira, a queda de luz aconteceu às 14h04 no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Abilon de Souza Naves,na frente do supermercado Dayeh (fotos).

No total, foram afetados pelo desligamento 2.986 unidades consumidoras e a eletricidade foi religada às 15h01m.

A região mais afetada foi o centro da cidade,incluindo a área de bancos na faixa entre as ruas 13 de maio e Oliveira Motta e avenida Frei Guilherme, bairro São Francisco até o Centro de Eventos e Fanorpi.