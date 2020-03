Tentativa de assassinato após briga em Ribeirão Claro

Vítima do disparo estava brigando com esposa e tentou agredir conhecido com facão

No final da tarde deste domingo, dia 29, às 18 horas, um homem ficou gravemente ferido após levar um tiro na cabeça durante uma briga, em Ribeirão Claro.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no Pontal das Graças, viu o homem de 39 anos caído no chão, com a cabeça sangrando. O suspeito de ter atirado, que tem 34 anos, também foi localizado enquanto estava se afastava do local. Na abordagem ele assumiu a autoria do tiro, bem como mostrou onde tinha deixado a arma de fogo.

A vítima foi socorrida, levado ao Hospital de Jacarezinho e na sequência transferida para Londrina. Já acusado foi preso e encaminhado à delegacia.

Sobre o acontecimento:

Após ser questionado sobre a relação entre ambos, autor disse que eram amigos e que haviam realizado uma caça no mesmo dia, quando abateram duas capivaras. Afirmou ainda que estavam em um churrasco na casa de um outro amigo, localizada nas proximidades do Patrimônio da Cachoeira.

Neste local, completou que a vítima do tiro brigou no evento e foi embora. Entretanto, ele o acompanhou após um tempo e flagrou também uma briga entre ele e a esposa, no entanto, ao vê-lo o homem de 39 anos tentou agredi-lo com um facão e quebrou o para-brisa de seu carro.

À vista disso, foi até a sua casa, pegou o revólver (calibre 38) que lá estava e retornou à residência, encontrando no caminho o indivíduo, na rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, onde, após entrarem na via, realizou dois disparos (mas o primeiro falhou). Também atirou na direção de um vizinho da vítima, mas não acertou.

Foi levado para Santa Casa de Jacarezinho e, em seguida, para hospital de Londrina.

Veja fotos abaixo: