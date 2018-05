Tentativa de homicídio: Polícia Civil intensifica investigações

Crime cometido em Santo Antônio da Platina

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina realizou operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, dia 15. O objetivo da iniciativa, liderada pelo delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho, era angariar mais acervo probatório para aprofundar as investigações direcionadas a apurar a tentativa de homicídio contra a empresária Jennifer de Freitas Vieira ocorrida no dia 12 de abril deste ano.

Naquela oportunidade, um homem descrito como calvo, com barba e gordo abriu fogo contra a empresária. Após ser ferida, a empresária foi socorrida e medicada, recebendo alta médica.

No curso das investigações, a polícia civil cumpriu mandados de prisão temporária de um empresário suspeito de ser o autor intelectual do crime. Ainda foram cumpridas buscas em sua residência e empresa, mas a polícia ainda não dispõe do resultado da perícia. O empresário permaneceu preso por 13 dias até ser beneficiado por uma liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

A Polícia Civil platinense solicitou os mandados à Justiça, os quais foram acolhidos pela juíza Maristela Andrade de Carvalho nesta segunda feira (14).

A ação teve início às 6 horas, e se concentram nos municípios de Santo Antonio da Platina e São Jerônimo da Serra. As ordens de busca foram cumpridas nas duas cidades de forma simultânea.

Em São Jerônimo da Serra, a equipe deparou-se com o pai do empresário investigado como mandante. Foi aprendido arquivo de mídia com fotografias de terceiros. De acordo com o a Polícia Civil, havia fotografia, no material apreendido na sede da propriedade rural, com imagem de pessoa com a descrição fornecida por testemunhas que visualizaram o autor na cena do crime.

O delegado Tristão declarou: “Estamos tomando todas as cautelas. Ainda haverá o procedimento de reconhecimento fotográfico pelas pessoas já ouvidas no inquérito, e ainda não temos a conclusão”. Em Santo Antônio da Platina, no bairro Murakami, os policiais civis cumpriram mandado de busca domiciliar na residência de uma pessoa próxima ao empresário suspeito de ser o mandante do crime. O material recolhido passará por exame pericial e análise do Setor de Inteligência da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.

A polícia ainda investiga a operação financeira realizada para aquisição da propriedade rural em São Jerônimo da Serra, objeto de parte das buscas.