Terça-feira do chope no Açaí House

Ambiente, comida e bebida especiais

A partir das 17h30m desta terça-feira, dia 25, no Açaí House, aproveite a promoção HAT- TRICK CHOPP.

Você toma três chopes especiais Eisenbahn e o outro é por conta da casa.

#açaíhouseoficial#

Açaí House Sushi Bar tem caldo de mandioca com carne bovina, torradas e queijo ralado. Quem apreciar oferece ainda pimenta. Além de bebidas as mais variadas e os sucos,wrats, beirutes e lanches já conhecidos em toda a região.

A confortável casa oferece caldo de feijão com torradas e queijo e também o caldo verde, com batata,carne bovina e couve,além das torradas e queijo.

Açaí House fica na Avenida Oliveira Motta, 466, no centro de Santo Antônio da Platina e abre no final da tarde de terça a domingo.

O telefone é (43)3141-4141.