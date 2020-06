Teresa Cortez amplia consultadoria para empresas do Norte Pioneiro

Tem experiência e competência para gerir documentos

Com mais de 20 anos de serviços prestados ao Governo do Estado do Paraná, dez desses na Secretaria de Comunicação, Teresa Cortez (foto) iniciou uma nova fase em meio a esse cenário de mudanças de comportamento, consumo, mercado e de realidade provocadas pela Covid-19.

Ela tem expertise consolidada e em constante modernização e amplia agora seu portfólio para empresa também do Norte Pioneiro.

Teresa é responsável pela consultoria de gestão de documentos e habilitação de empresas que desejam prestar serviços para entes governamentais.

Trata-se de uma empresa com a finalidade de comercializar os mais diversos serviços ou materiais para atender os Governos Federal, Estadual e Municipal.

Com consultoria e acompanhamento na implantação, manutenção e regularização de cadastro GMS (Gestão de Material e Serviços) e SICAF ( Cadastramento Unificado do Governo Federal), projetos e orientação para captação de recursos Federais, Estaduais e Municipais.

Também possui experiência na elaboração e execução de projetos florestais, licenciamento ambiental, recuperação de áreas degradadas, justificativa técnica em defesas de autuações ambientais e gestão de equipe de campo, tendo Pós-graduação em Projetos pela UFPR(Universidade Federal do Paraná). Teresa estruturou o setor de avaliação e implantação documental de fornecedores de serviços e materiais na área de Comunicação Social,além de responsável pela parte administrativa financeira na estruturação de Serviço Social Autônomo na Secretaria de Comunicação Social como Diretora da É – Paraná Comunicação.

Sede estadual do Tribunal de Contas do Paraná

Coordenou o Portal da Transparência do Governo do Estado do Paraná num projeto arrojado que foi implantado em setembro de 2016 um avanço na disponibilidade das informações que vai muito além das necessidades legais. Ainda foi Diretora-Adjunta no Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná e acompanhou a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado ao fazer a interlocução com outros Órgãos da Administração Direta e Indireta e de outras esferas, processos de Licitação, rotinas financeiras no Sistema de Administração Financeira do Governo do Estado (SIAF). Por estar atuando na área administrativa fez sua segunda graduação em Ciências Contábeis e uma Pós Graduação em Gestão Financeira e Controladoria pela Fundação de Estudos Sociais – FESP Paraná. Tem Inglês Avançado.

É uma espécie de Despachante online.

Orçamentos e detalhes sem compromisso:

Telefone: 41 99962-4974

Email: [email protected]