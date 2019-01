Testes seletivos definirão chefias de Núcleos Regionais de Educação

Indicadas ficarão apenas alguns meses

Reunião acontecida na terça-feira, dia oito, e confirmada nesta tarde de quarta-feira, dia nove, indica que as novas chefes dos 32 Núcleos Regionais de Educação do Paraná ficarão de 60 a 90 dias no cargo e depois deverão ser substituídas por profissionais da área por meio de teste seletivo.O encontro foi na secretaria estadual de Educação.

Vão assumir sabendo dessa inovação.Apenas a pasta de Educação terá os testes, com critérios como currículo, provas etc.

A secretaria já comunicou às novas chefes, que poderão até continuar, desde que,claro, se submetam a esses testes e fiquem na frente das concorrentes, que deverão ser muitas em todo o estado.

A decisão é do governador Ratinho Junior e do secretário de Educação do Paraná, Renato Feder (foto).

Nota da Redação:

O npdiario por estar sempre muito próximo da informação, transmite conteúdo em tempo real funcionando 24 horas por dia, só publicando matérias de outras regiões se forem publicidade e pautando sua atuação pela ética e seriedade.

Lamentamos, mais uma vez, que um periódico e um blog, ambos sem nenhum compromisso com a realidade, tenham tentado denegrir o nome de um portal que completa 13 anos em março de 2019 e é hoje referência em Jornalismo em todo o Paraná, haja vista, por exemplo, as visitas frequentes de autoridades de todos os segmentos que nos honram com suas presenças.

Como já aconteceu em outras ocasiões, em vez de trabalhar, preferem desconstruir e macular a imagem dos outros por inveja.Ou simples birra patológica.

Dessa vez, e não será a última, tentaram passar a versão de que o portal teria publicado informe “falso”.

Essas duas pessoas, que agem sempre em conjunto e cujas audiências juntas não chegam a 10% do npdiario,qualificaram de falsa a notícia de que Graça Saad seria, naquele momento, a indicada para ser chefe do NRE de Jacarezinho. Na sequência, Ana Molini foi a indicada e, mesmo esta poderia ter o nome preterido por questões políticas, por outra professora. A propósito, isso já aconteceu duas vezes com ela, e com outras indicadas também.

Para quem transita nos bastidores, é normal essa situação.Para quem se arrasta pela maledicência, é difícil porque não possui expertise.Pelo contrário, exibe tibieza de caráter.

Em outra ocasião, os mesmos elementos garantiram que o então recém-eleito vereador Valdir do Foto não tomaria posse e seria afastado por infidelidade partidária. Ele assumiu, se elegeu presidente da câmara e concluiu o mandato.

Noutra oportunidade, o npdiario noticiou que a empresária Ana Bertolini seria a futura presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina.A reação da dupla de neófitos foi dizer que era falsa a notícia.Não sabiam ambos que seria chapa única. Ana foi eleita a presidente da ACESAP.

Pedimos desculpas ao nossos milhares de leitores por ter de suportar as inverdades e acusações absurdas desses indivíduos.

O tempo, quase sempre, é o senhor da razão.Na verdade, querem ser protagonistas e para isso fazem ataques e xingamentos pessoais, acabam não sendo nem coadjuvantes. E se afundam fazendo papel de ignaros figurantes.