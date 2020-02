Teto de mercado desaba e quase provoca tragédia em Joaquim Távora

Na manhã de sábado na Vila Nova

Por pouco, um acidente quase provocou uma tragédia na manhã deste sábado, dia 22, em Joaquim Távora. O teto do Mercado São Francisco, que fica na rua Dom Pedro II, 85, na Vila Nova desabou quando trabalhadores faziam manutenção.

Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas, um dos dois trabalhadores que estavam no teto na hora do acidente foi encaminhado ao hospital, apenas para receber medicação.



O imóvel ao lado do mercado está desocupado, mas passando por reforma. O teto foi arrancado.

Os trabalhadores perceberam que o teto do imóvel também estava danificado e decidiram vistoriar. Ao subirem no telhado, perceberam a gravidade do caso e exigiram a evacuação imediata. Mas não deu tempo deles descerem, quando tudo ruiu.



Uma cliente que fazia compras no mercado na hora do acidente, que não teve o nome revelado, contou que passou momento de tensão.

“Eu fiquei muito assustada. Estava me preparando para morrer”, disse em áudio enviado por aplicativo de mensagem.



Não fosse a rapidez dos trabalhadores na manutenção do imóvel, poderia ter acontecido uma tragédia. O imóvel está interditado e os danos materiais foram muitos. A gerência do estabelecimento, no entanto, não revelou o total do prejuízo.