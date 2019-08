TG promove cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado

Em Santo Antônio da Platina

O Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina, realizou uma cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, comemorado no dia 25, domingo.

Na ocasião, os atiradores comandados pelo 1º Sargento Marcos Santos, realizaram uma formatura, onde demonstraram todo o aprendizado durante as instruções diárias. O evento relembrou os valores do Exército Brasileiro e sua importância na sociedade.

Também foi realizado o juramente à Bandeira Nacional, tradicionalmente feito no Dia do Soldado, onde os militares juram defender a pátria sob quaisquer circunstâncias, doando a própria vida se assim for necessário.

Compareceram no evento autoridades como o prefeito Professor Zezão, o vereador Luciano Vermelho, o Aspirante Oficial da Polícia Militar, Paulo Vinicius Gomes, o jornalista Valcir Machado e amigos e familiares dos atiradores.