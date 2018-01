The Voice Kids hoje à noite na Casa da Cultura Platinense

Toda renda é beneficente

Na noite deste sábado, dia 13, será promovido na Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina um show beneficente para ajudar Lucca Roberto, de Jacarezinho.

Haverá a apresentação de dois participantes do The Voice Kids, um é o Igor Silveira (Primeira temporada), reside em Conselheiro Lafaiete (MG) e o João Vítor Mafra , da Segunda temporada, que é de de Mogi das Cruzes (SP).

Os dois artistas, as suas mães, Elisete Silveira e Cíntia Mafra, e um dos organizadores, Rafael Santos, estiveram no npdiario na tarde desta sexta-feira, dia 12.



Eles gostam de futebol, vídeo game, farão exibição especial e, como ressaltaram, o importante é a causa, ajudar o próximo.

As crianças prepararam um repertório variado para atender todo o tipo de público.

O menino Lucca Roberto da Silva de apenas três anos e meio.Aos sete meses, foi diagnosticado com AME(Atrofia Muscular Espinhal), uma patologia degenerativa e grave. Para o tratamento, ele necessita de um medicamento chamado Spinraza que custa R$ 3 milhões.

Os ingressos estão sendo vendidos na portaria da Rádio Vale do Sol e Difusora, no Pet Shop São Miguel, no Açaí Wave e Koisa & Tal Presentes no valor único de R$ 20,00. Mais informações pelos telefones : 9 9936-2177 / 9 9937-1005.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA