Tia Maria será Cidadã Benemérita Platinense

Na próxima sexta-feira



Maria Aparecida de Almeida (fotos) receberá o título de Cidadã Benemérita de Santo Antônio da Platina na próxima sexta-feira, dia 31, na sede do Legislativo.A sugestão da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo (PTN) foi aprovada por unanimidade.

Conhecida como Tia Maria, foi presidente e diretora da Casa da Criança Recanto Feliz, entidade que funciona como creche e escola na Rua Dom Pedro II, Vila São José, e que abriga dezenas de crianças de dois a oito anos quando os pais têm que trabalhar.

Ela tem 83 anos e está forte e lúcida.

Atendeu a reportagem e disse que seu serviço voluntário de décadas surgiu após o falecimento de seu marido, José Domingues e decidiu junto com os familiares se dedicar a uma causa como “um chamamento de Deus”.

Chegou a morar em Curitiba, onde fez curso de assistência social e aumentou depois a amizade com Laura Baena, que a trouxe de volta para ajudar nos serviços gerais do Recanto Feliz, “eu sempre amei e amo aquelas crianças, a gente abrigava a todas com o maior carinho”, comentou.

Tem três filhos,nove netos e cinco bisnetos.

Atuou como professora da prefeitura no bairro rural Água Branca.

Religiosa, é fiel dedicada da igreja Metodista.