Time de futebol amador se destaca no Norte Pioneiro (vídeo)

Campeão de diversas competições regionais

A equipe de futebol amador de Santo Antônio da Platina Irmãos Cassarotti , time de Amigos e Parceiros, comandados pelo seu Presidente Mário Sergio Cassarotti, sagrou-se Bi-campeão da Copa Cidade Barra do Jacaré de Futebol Suíço.

Foi no final do ano e de forma invicta, num dos campeonatos mais difíceis e disputados da região, que contam equipes de todo norte do Paraná e sul do estado se São Paulo.O título veio sobre a Equipe BK Academy pelo placar de 2 a 0.

A equipe Irmãos Cassarotti foi fundada há cinco anos por Mário Sérgio, sustentada via apoio de vários empresários platinenses, que prestigiam o futebol amador e o esporte de maneira geral.

Há anos a equipe vem se destacando no cenário regional amador do Norte Pioneiro, sendo um dos grupos mais vitoriosos da história de Santo Antônio da Platina. Possui em seu currículo vários títulos regionais, Como Bi Campeonato Copa Cidade da Barra Jacaré 2018/2019, Bi-campeão Copa Perfil Champion League 2016/2018, Copa Cidade de Guapirama 2017, Copa Platinense Futsal 2017, outras competições e dezenas de torneios.

Fotos: Nardo Santos