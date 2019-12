Tiro de Guerra platinense promove Formatura

Na sede da instituição no centro da cidade

O Tiro de Guerra 05-004, de Santo Antônio da Platina, realizou recentemente a Formatura de Licenciamento dos atiradores do ano de 2019. A atividade foi composta de uma cerimônia de inauguração da Galeria de Honra da unidade, logo em seguida a formatura de licenciamento dos 34 Atiradores que concluíram o Curso do Tiro de Guerra, com aproveitamento e passaram a compor a reserva do Exército Brasileiro.

O Prefeito e Diretor do Tiro-de-Guerra, José da Silva Coelho Neto, acompanhado do Chefe de Instrução, Sargento Antônio Marcos dos Santos, do padre Whashington Luis Abreu Crescêncio, e autoridades, prestigiaram a cerimônia. A Solenidade Militar foi abrilhantada com a presença dos familiares dos Atiradores, que, emocionados, recepcionaram seus filhos após a dura jornada de dez meses de instruções.

Na solenidade, foram entregues Medalhas e Diplomas de Campeão e Vice-Campeão do concurso de Tiro ao Alvo, Diplomas de Honra ao Mérito, Melhor Aptidão Física e Destaque da Turma.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

O destaque da solenidade foi o elevado padrão de Ordem Unida executada, onde pode ser observada a prática da liderança e disciplina da tropa.

Ao final da solenidade, os atiradores e monitores receberam o Certificado de Reservista, onde passaram a fazer parte da reserva do Exército Brasileiro. O Chefe de Instrução do TG 05-004 agradeceu aos familiares e a comunidade de Santo Antônio da Platina, e todo o apoio e confiança depositados no Exército Brasileiro.