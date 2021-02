O Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina tem um novo comandante, o sargento de Infantaria Edevilson Buthencourte dos Santos. Na manhã de sábado, dia 30, recebeu a honrosa visita do general Carlos José Russo Assumpção Penteado(fotos), comandante da 5a. Divisão, mais alta autoridade do Exército dos estados do Paraná e Santa Catarina.

São ao todo apenas 19 TGs no Paraná e o platinense é um dos mais antigos do estado, tendo sido criado em 1929.

Estavam presentes também o prefeito Professor Zezão, o secretário municipal de Planejamento, coronel Airto Diniz, o presidente da câmara José Jaime Mineiro, vereadora Míriam Bonomo, esposa, Adérica, e filho, Arthur, do sargento Buthencourte.

O general nasceu na capital paulista em 1964, nos seus primeiros meses de vida foi morar em Santo Antônio da Platina com seus pais e suas irmãs; onde morou até 1976, com 12 anos foi morar e estudar na capital de todos os paranaenses como aluno interno do CMC (Colégio Militar de Curitiba) de onde saiu direto para a EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exército).

É casado com a Coronel do Exército Dayse Duarte Neves Penteado e o casal tem uma filha, Bruna.

Ao ser designado para exercer o cargo de Comandante da 5ª Divisão de Exército em Curitiba, desempenhava o cargo de Chefe do Preparo da Força Terrestre no Comando de Operações Terrestres, em Brasília (DF).

Ascendeu ao generalato em 25 de novembro de 2015.

Nascido em 25 de fevereiro de 1964 na cidade de São Paulo, é filho de INEZ RUSSO PENTEADO e CARLOS ASSUMPÇÃO PENTEADO. Incorporou às fileiras do Exército em 27 de fevereiro de 1982, na Academia Militar das Agulhas Negras, sendo declarado Aspirante-a-oficial da Arma de Cavalaria em 7 de dezembro de 1985.

Além dos cursos de formação, de aperfeiçoamento de oficiais e de altos estudos militares da Escola de Comando e Estado-Maior, é possuidor do curso de Comando e Estado-Maior, realizado nos Estados Unidos; Curso Básico de Paraquedista, realizado no Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil (Rio de Janeiro-RJ);

Graduado em Economia; Pós-Graduado em Didática do Magistério Superior; MBA em Gestão Internacional, pelo Instituto COPPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Mestrado em História Comparada, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Curso de Direito Internacional Humanitário e dos Conflitos Armados, realizado no Centro Argentino de Treinamento Conjunto para Operações de Paz, na República Argentina; Mestrado em História Militar, realizado nos Estados Unidos do Estágio de Comunicação Social, realizado no Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília-Distrito Federal e é

Credenciado nas Línguas Inglesa e Espanhola.

Ao longo de sua carreira militar, foi Comandante de Pelotão e Adjunto da 3ª Seção do 1º Regimento de Carros de Combate (Rio de Janeiro,RJ); Comandante de Pelotão do 1º Batalhão de Forças Especiais (Rio de Janeiro-RJ); Instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN (Resende-RJ) em 3 oportunidades distintas; Oficial de Operações do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Passo Fundo-RS), Oficial de Inteligência e Comunicação Social da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (Santa Maria-RS); Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do

Exército (Rio de Janeiro-RJ); Adjunto da Seção de Doutrina do Comando de Operações Terrestres (Brasília-DF); Adjunto da Divisão de Organismos Internacionais do Ministério da Defesa (Brasília-DF); Adjunto da Seção de Planejamento do Centro de Comunicação Social do Exército (Brasília-DF);

Assistente-Secretário do Comandante Militar do Planalto; Assistente do Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, em Brasília-DF; Comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Santiago-RS, Chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre e Chefe do Preparo da Força Terrestre no Comando de Operações Terrestres.

Comandou por dois anos o 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado “Regimento Marechal Dutra”, na cidade de Ponta Porã-MS.

No exterior, no ano de 1995, foi Observador Militar da Força de Operações de Paz das Nações Unidas na ex-Iugoslávia e no ano de 1996, Observador Militar da Missão das Nações Unidas de Força de Paz em Chipre.

Nos anos de 2012 a 2014 foi Adido Militar e Naval junto à Embaixada do Brasil no Equador.

É Cidadão honorário das cidades de Ponta Porã-MS e de Leavenworth-Kansas (EUA).

Das condecorações que possui, destacam-se :

– Medalha Brigadeiro João Manoel;

– Ordem do Mérito Militar Cavaleiro;

– Ordem do Mérito militar Oficial;

– Ordem do Mérito militar Comendador;

– Medalha Militar de Bronze;

– Medalha Militar de Prata;

– Medalha Militar de Ouro;

– Medalha Alferes Joaquim José da Silva Xavier;

– Medalha da Vitória;

– Medalha da Ordem do Mérito Militar Comendador;

– Medalha da Ordem do Mérito Militar Grande-Oficial;

– Medalha Marechal Osório – O Legendário;

– Medalha Ordem do Mérito Judiciário Militar Alta Distinção;

– Medalha Ordem do Mérito Aeronáutico Grande-Oficial;

– Medalha do Pacificador;

– Medalha Marechal Zenóbio da Costa;

– Medalha das Nações Unidas-Unprofor;

– Medalha Das Nações Unidas – Chipre;

– Medalha Estrela Das Forças Armadas do Equador Estrela do Mérito

Militar;

– Medalha Santos Dumont;

– Medalha Mérito Tamandaré;

– Distintivo de Comando Dourado.

Leia também: https://npdiario.com/cidades/santo-antonio-da-platina/sargento-de-tg-platinense-foi-seguranca-dos-ex-presidentes-dilma-e-temer/