Tiros atingem loja de motocicletas (vídeo)

Ninguém se feriu

Desconhecidos atiraram quatro vezes contra uma loja de motocicletas em torno das 22 horas desta segunda-feira, dia 23, na avenida Frei Guilherme, em Santo Antônio da Platina.

As polícias civil e militar descartaram eventual represália contra a prisão de um traficante de drogas, a versão foi rechaçada por ambas as corporações até porque o bandido preso é “chinelo”, jargão que indica ser marginal desimportante.

A família dona do comércio é conceituada e integrada por pessoas de bem (sem ligações com a criminalidade) e o mais provável é que os tiros tenham sido desferidos por indivíduos apenas como uma brincadeira de mau gosto.

As motos do estabelecimento estão sendo tiradas e colocadas em local seguro.

Mais informações a qualquer momento.