Presidente da Câmara faz convite a toda a população

No início do próximo mês, dia sete de dezembro, o platinense Yousef Villela Gadalla receberá um título de Cidadão Benemérito no Plenário da Câmara, localizado na avenida Oliveira Mota, centro de Santo Antônio da Platina.

A solenidade está programada para iniciar às 20h, após fala dos vereadores. Todo o evento seguirá as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Ele é atleta e a especialidade é a maratona.

Veja o convite abaixo: