Toldos Platina é empresa de referência no Norte Pioneiro

Situada na rua Mário Marcondes Marques, 58, na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina, a Toldos Platina surpreende com projetos arrojados e modernos. As coberturas são as mais procuradas por arquitetos e designers e por quem entende de decoração. fabrica modelos que vão embelezar o seu ambiente e torná-lo ainda com ar de sofisticação e modernidade.

Podem ser instalados em garagens, com cortinas e fabricados sob medida para todos os gostos e usos.