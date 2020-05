Tomazina apresenta primeiro caso confirmado da Covid-19

É uma mulher de 49 anos que já estava isolada

Através do resultado de exame sorológico fornecido pelo Ministério da Saúde, houve a comprovação do primeiro caso de Coronavírus (SARS-COV-2) em Tomazina. A informação foi dada pelo prefeito Flávio Zanrosso (foto) nesta quarta-feira, dia 27.

A paciente tem 49 anos , está sob os devidos cuidados médicos, com quadro moderado. Desde a suspeita, houve o isolamento da paciente e das pessoas com contato próximo recente.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Infectologia, aproximadamente, 85% dos casos de coronavírus podem ser assintomáticos ou apresentar sintomas leves. Por isso, o que se pode afirmar é que esse é o primeiro caso comprovado, mas, não necessariamente, seja o primeiro caso da Covid-19 em Tomazina.