Tomazina em luto; os três corpos serão enterrados hoje às 13 horas

Estão sendo velados no Centro Social

Decreto do prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso,indicou três dias de luto no município (reprodução acima) por causa da morte de três pessoas em capotamento ocorrido perto do meio-dia desta quinta-feira, dia 19, no KM 51 da PR-422,proximidades do Salto Cavalcanti, envolvendo uma ambulância Renault Master (placas BBW 2589/Curitiba) da secretaria municipal de Saúde. O motorista, Rafael do Couto, e a técnica em enfermagem, Angelita Carneiro dos Santos, se feriram sem danos mais sérios.

A prefeitura providenciou o pagamento de todas as despesas e também uma indenização.



As vítimas fatais eram todas da mesma família,uma mulher, Lourdes Morais Antunes, 73,que recebeu alta de um hospital curitibano, a sua filha,Regina Morais Antunes, 47, e o atual marido da idosa,Algacir Martins Tosta, 62, que retornavam para a cidade quando houve a fatalidade ainda sem causa conhecida.

O veículo tinha apenas seis meses de uso e o condutor saído às 2h45m, totalmente descansado.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

Os três corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho, estão sendo velado no Centro Social e serão sepultados às 13 horas desta sexta-feira, dia 20, no cemitério local.

O chefe do executivo emitiu Nota sobre o caso:

Mais uma vez o Norte Pioneiro está em Luto, perdemos três Tomazinenses num trágico acidente.

Momento para ampliarmos a reflexão sobre a realidade da saúde em nossa região. Infelizmente, não temos uma estrutura necessária para realizarmos procedimentos médicos aqui e precisamos deslocar nossos pacientes até Curitiba (…). Estou triste, por minha Cidade, meus funcionários e principalmente, pelos familiares que são os que mais vão sofrer com o acontecido.

Nossos sinceros sentimento à família, que Deus em sua infinita bondade os conforte.

Ao nosso motorista Rafael e a técnica em enfermagem Angelita uma pronta recuperação e que possamos superar esse lamentável fato.Tomazina está de luto.