Ação lançada pela prefeitura traz atrações na principal praça da cidade

O ano de 2020 ofereceu muitos desafios, especialmente por conta da crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19.

Com toda essa situação, o Natal deste ano ganha um significado especial.

Muitas famílias estiveram separadas por conta dos momentos mais graves da pandemia. A ceia deverá ser o momento de reunião, mesmo que não do mesmo jeito que antes.

Os cuidados com a Covid-19 devem ser redobrados durante as festas, especialmente com a presença de familiares idosos.

Umas das primeiras ações do “Tomazina Luz” foi a decoração da praça da igreja matriz, a principal da cidade.

Em declaração a respeito da ação de Natal deste ano, o prefeito Flávio Zanrosso disse que a campanha “é um projeto que faz parte do nosso plano de governo. A intenção é colocarmos ‘Tomazina Luz’ no calendário turístico do município, fazendo com que as pessoas vivenciem o verdadeiro sentido do Natal, além de fomentar a economia local e fidelizar novos visitantes”, argumentou.

E prosseguiu: “Agora é só o começo, ‘Tomazina Luz’ será uma tradição na nossa cidade, envolvendo as escolas, comércio, famílias e instituições religiosas.Especialmente, nesse momento de pandemia, ‘Tomazina Luz’ é uma forma da população se unir com o único propósito de demonstrar amor e gratidão a Jesus Cristo.” A assistência social também é uma das frentes da iniciativa”.

A prefeitura distribuiu 150 cestas de natal para famílias cadastrada no Programa Família Paranaense. Também houve a entrega de 200 panetones à população da terceira idade que participa dos projetos do município, como Pilates, Academia Espaço Vida e Grupo Terapêutico.

Entre as ações na área social destaca-se a distribuição de, aproximadamente, 2 mil brinquedos as crianças do município, no valor aproximado de 17 mil reais.

Segundo Cínthia Chueire, secretária da Educação e Cultura, “Tomazina Luz é um projeto que vai muito além de deixar a cidade decorada e incentivar geração de renda. É também a conscientização da humanidade, dos ensinamentos deixados por Jesus Cristo. É o estímulo de ações sociais, é o despertar do orgulho da nossa cidade na nossa gente, é disciplinar nossas crianças. Agora é só uma semente que plantamos, Tomazina Luz vai crescer,

com o envolvimento de toda população”

As decorações e atrações de Natal em Tomazina continuarão, até o dia seis de janeiro, disponíveis aos turistas e moradores.