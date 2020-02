Tomazina ganha mais dois veículos para assistência social

Já estão sendo utilizados em benefício da população

Dois veículos para a área da Assistência Social. Essas são mais duas conquistas da população tomazinense.Os carros foram entregues recentemente em Curitiba na Academia Policial Militar do Guatupê com a presença da Primeira Dama do Brasil Michelle Bolsonaro, representantes do Governo do Estado e o prefeito Flávio Zanrosso (foto) .

Serão utilizados para ações de apoio em situação de vulnerabilidade e de riscos sociais melhorando atendimento às famílias mais vulneráveis, ampliando a acessibilidade e o transporte dos usuários.

“Agradeço em especial ao deputado federal Sérgio Souza e ao ex deputado João Arruda pela indicação de um veículo cada um”, comentou o chefe do executivo.