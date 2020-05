Tomazina inova e mantém ensino durante período de pandemia

Material pedagógico exclusivo para momento de distanciamento

Para garantir que o aprendizado não seja interrompido durante a suspensão temporária das aulas e que os alunos tenham as mesmas condições de ensino, a prefeitura de Tomazina desenvolveu material pedagógico exclusivo para o momento de distanciamento social. Ação promove inclusão e igualdade em meio aos alunos e troca de experiências entre os professores.

Com as aulas suspensas devido à pandemia, a prefeitura de Tomazina tem se dedicado a encontrar soluções que permitam dar continuidade ao processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos da rede municipal de ensino.

Com isso, na última semana foi entregue a segunda remessa das atividades didáticas preparadas pelos professores e equipe pedagógica da rede municipal de Educação.

Mais de 700 alunos, do pré I ao 5º ano do ensino fundamental, receberam a apostila com as atividades para serem feitas em casa, desta vez acompanhada de um ovo de Páscoa, também entregue aos alunos da APAE. Como uma forma de prevenção ao contágio pelo coronavírus, a distribuição dos chocolates, este ano, foi realizada após a data comemorativa.

Segundo a secretária de Educação, Cínthia Chueire, todos os alunos estão recebendo o mesmo material pedagógico, de acordo com os anos de estudo, confeccionados graças a um trabalho conjunto entre os professores dos respectivos anos. “Dessa forma, incentivamos a igualdade entre os alunos e a troca de experiências entre os professores”, completou a secretária.

Agradeço aos pais ou responsáveis pelo apoio nesse momento inesperado, e também parabenizo toda a equipe da nossa rede de educação pelo trabalho realizado, empenho, cuidado e amor por nossas crianças”

Para garantir acesso igualitário aos conteúdos durante o período de suspensão, a prefeitura de Tomazina não aderiu ao sistema de videoaulas proposto pela secretaria estadual de Educação, e desenvolveu um plano de contingência para os alunos da rede municipal. Os estudantes com necessidades especiais também seguem com o cuidado individual dos estagiários e/ ou monitores, que garantem total apoio e inclusão dos mesmos.

Atualmente, os professores atuam de forma remota, dando assistência às crianças, pais ou responsáveis, na realização das atividades, através de telefone, WhatsApp, e-mail e redes sociais. Para meados do mês de maio, a secretaria de Educação está se estruturando para que o método de auxílio aos alunos seja também de forma presencial, seguindo todos os cuidados de prevenção e segurança contra o COVID-19, a serem especificados em decreto municipal.

“Agradeço aos pais ou responsáveis pelo apoio nesse momento inesperado, e também parabenizo toda a equipe da nossa rede de educação pelo trabalho realizado, empenho, cuidado e amor por nossas crianças”, destacou o prefeito Flavio Zanrosso.