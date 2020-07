Tomazina: Novas pistas contribuem para crescimento da Canoagem Slalom

Recursos através do fundo perdido do extinto Ministério do Esporte

Entre 2020 e 2021, os futuros canais semiartificiais nas cidades de Tomazina e Tibagi no Paraná e também em Mairiporã no estado de São Paulo darão mais um grande salto no desenvolvimento da modalidade

Grandes investimentos irão ajudar no desenvolvimento da Canoagem Slalom no Brasil em 2020 e 2021, graças a construção de novos canais para a prática da modalidade que impulsionarão no desenvolvimento esportivo para os atletas, as estruturas também fortalecerão as associações locais. Tomazina e Tibagi no Paraná além de Mairiporã no Estado de São Paulo.

Tibagi no Paraná é um município onde a Canoagem Slalom tem fatos marcantes, entre 2002 e 2006 abrigou a Equipe Nacional Permanente, em 2003 sediou uma etapa da Copa do Mundo. Com tanta história agora é a hora de construir o futuro, ele já está sendo desenhado com uma nova estrutura para a prática da Canoagem nas corredeiras, o canal vai ter 250 metros de comprimento e 4,30 metros de desnível. A técnica de construção será através de gabiões, umas caixas construídas com ferro armado e preenchidas com pedras, estrutura mais resistente para manter a pista fixa em caso de enchentes. O recurso da construção também veio do extinto Ministério do Esporte e também um aporte da Prefeitura Municipal.

“A obra já foi licitada empresa responsável depende de apenas uma liberação do IAP – Instituto Ambiental do Paraná que já está sendo providenciada pela prefeitura a previsão e de até seis meses partir do início”, comenta André Luis de Paula, técnico da ATICA – Associação Tibagiense de Canoagem.

A construção é um sonho para a escolinha mantida pela prefeitura municipal de Tibagi, o novo canal será muito importante para o desenvolvimento técnico não só dos atletas locais, mas de todo o Brasil. Estudos locais avaliam a viabilidade econômica através da prática do rafting para alavancar o turismo deste setor tradicional na região.

Há pouco mais de 130 quilômetros o pequeno município de Tomazina é um grande conhecido da Canoagem Brasileira, tradicional em sediar eventos esportivos como edições do Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom, contará com uma nova uma nova pista de 250 metros na margem esquerda do Rio das Cinzas. Assim como Tibagi, a estrutura será feita com “gabiões”.

“As obras deverão começar em breve, além do novo canal também está incluso a modernização do Parque das Correrias com hangar para guardar os equipamentos de canoagem, vestiários, escritório, nova lanchonete, quadras de esportes de areia iluminação e paisagismo, a obra tem uma previsão de 8 meses”, comenta João Emerson Kondo, vice-presidente da FEPACAN – Federação Paranaense de Canoagem.

Para o prefeito Flavio Zanrosso, de Tomazina, o investimento vai ser uma transformação para o município. “É uma obra de suma importância porque vamos ter uma estrutura para fomentar o turismo. Tomazina tem uma característica e tradição na Canoagem, vamos investir no esporte tirando as as crianças das ruas das drogas e buscando sim formar atletas olímpicos quem sabe, para levar o nome de Tomazina para o Brasil e para o mundo, é uma obra que envolve esporte, envolve turismo e será um marco para nós”, fala. O local tem suas vantagens por ser próximo ao centro do município, o que beneficia na manutenção da escolinha de base e também por não necessitar de contratação para o transporte das crianças para realizarem os treinos diariamente, ajudando na diminuição dos custos de manutenção do projeto. “Sem duvidas um investimento desse porte no centro da cidade irá colaborar muito para massificação da modalidade no cenário nacional”, complementa. Os recursos para as obras tanto em Tibagi quanto em Tomazina foram obtidos através do fundo perdido do extinto Ministério do Esporte, a articulação aconteceu por intermédio do ex-Deputado Federal João Arruda em 2018. Na época, Arruda visitou os municípios ao lado do ex-ministro Leandro Cruz Fróes da Silva acompanhado de autoridades locais e estaduais. Além do investimento do Governo Federal, também haverá contrapartida dos municípios.

Segundo Arruda as cidades têm uma característica natural por contemplar um rio no meio da cidade, na sua visão é uma oportunidade para os jovens praticarem esportes náuticos. “Daqui pra frente esse processo não ficará somente na prática espontânea, surgirão oportunidades para o desenvolvimento do alto rendimento, além disso vamos ajudar no potencial turístico dos dois municípios”, comenta.

Mairiporã deverá entrar em breve para esse seleto grupo de cidades com uma grande estrutura para a prática da Canoagem Slalom, a obra será no rio Juquery que corta no centro da cidade, com 300 metros, o novo canal será construído com recursos da Prefeitura Municipal, a limpeza nas margens já foi realizada, a previsão é iniciar as obras em 2021. O município conta com o “Projeto Navega São Paulo” que atende crianças, jovens e adultos na prática da Canoagem, Vela e Stand Up. “A chegada do canal será de grande importância pelo fato de poder continuar o trabalho de forma mais profissional e principalmente contribuir para o desenvolvimento do turismo no Município”, fala Rodrigo Paraíso, coordenador do Projeto Navega São Paulo em Mairiporã.