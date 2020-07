Tomazina recebe veículo para dar suporte na agricultura

Nos programas de calcário, fruticultura, cafeicultura e agricultura familiar

A prefeitura de Tomazina entregou nesta semana um veículo novo (fotos) que vai apoiar a Diretoria da Agricultura do município. O carro, no valor de R$ 52.290,00, foi adquirido dentro do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM) do governo do Estado por meio de emenda parlamentar do deputado Anibelli Neto.

A picape servirá para suporte aos agricultores tomazinenses nos programas de calcário, fruticultura, cafeicultura, agricultura familiar e demais atividades desenvolvidas pelos trabalhadores do campo. Ainda será usado para acompanhar a situação das estradas rurais do município.

Para o prefeito de Tomazina, Flavio Zanrosso, esta entrega mostra que os poderes estão integrados e trabalhando pelo desenvolvimento da cidade. “Temos uma grande preocupação com o homem do campo e este novo veículo vai dar o suporte necessário para desenvolver ainda mais nossa área rural. Agradeço, em nome da população, ao deputado Anibelli Neto por esta parceria”, afirmou.

Presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Anibelli Neto (MDB), autor da emenda que permitiu a compra do veículo, afirmou que a parceria com os municípios é fundamental para melhorar a qualidade de vida das famílias. “É uma grande satisfação contribuir com Tomazina e como presidente da comissão fico ainda mais feliz por ajudar os pequenos agricultores da região”, destacou.