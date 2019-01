Tomazina retoma aulas de canoagem

Anúncio foi feito ontem

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, anunciou nesta terça-feira, dia oito, a retomada dos treinos na Escola de Canoagem , conhecido em todo o país pela beleza de sua natureza e pelas corredeiras. É tradição a canoagem no município.

O chefe do executivo esteve na manhã desta terça com o Supervisor da Confederação Brasileira de Canoagem, Argos Gonçalves, e do Vice-Presidente da Federação Paranaense de Canoagem, João Emerson (foto).

Foram entregues 19 embarcações em fibra de vidro no custo total de R$ 30 mil por meio do deputado federal João Arruda.