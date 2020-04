Tomazina vacina 100% dos idosos contra gripe

Prefeitura superou números preconizados pelo Ministério da Saúde



Com muito trabalho e dedicação, o município de Tomazina já superou a meta da primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. De acordo com os dados do sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal, 1.369 idosos foram vacinados na cidade, superando o número (1.310 vacinações) estipulado pelo Ministério da Saúde.

A meta de imunização dos profissionais de saúde em atividade, que também fazem parte do grupo prioritário dessa fase, foi igualmente superada. Foram, aproximadamente, 130 doses aplicadas, resultado 20% acima do que o recomendado pelo órgão federal para o público.

Conforme explica o prefeito Flávio Zanrosso, o município utilizou diversas estratégias para que a meta fosse atingida, como a vacinação em escolas, sistema drive thru, que permite a vacinação diretamente no carro, e também a vacinação domiciliar, aplicada ao público que reside em locais mais afastados. “Devido à pandemia causada pelo coronavírus, para a campanha deste ano utilizamos vários métodos e contamos também com o grande empenho da equipe de Saúde, que não mediu esforços para vacinar todos os idosos”, destaca o prefeito.

Para evitar aglomeração, pedimos que só pessoas que se enquadram no grupo prioritário procurem as Unidades Básicas de Saúde para vacinação; nossas equipes continuarão se dedicando para que todas sejam vacinadas nesse momento”

De acordo com o calendário nacional, que foi alterado pelo Ministério da Saúde, o início da segunda fase da campanha está marcado para dia 16 e tem, como grupo prioritário: profissionais das forças de segurança e salvamento; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas sócio-educativas e a população privada de liberdade.

Sobre essa segunda etapa, o secretário de Saúde, João Hélio Chueire, faz um apelo à população, “ainda estamos vivendo o período de pandemia. Para evitarmos aglomerações, pedimos que somente as pessoas que se enquadram no grupo prioritário procurem as Unidades Básicas de Saúde para vacinação. Nossas equipes continuarão se dedicando para que todas as pessoas desse grupo sejam vacinadas nesse momento”, ressaltou o secretário.