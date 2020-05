Tomazina vira canteiro de obras e ganha ainda mais respeito regional

O prefeito de Tomazina Flávio Zanrosso recebeu o npdiario em seu gabinete. Em seguida, mostrou que o município está com várias obras em andamento, para iniciar ou licitar. Ele ressaltou serem são ações através de recursos de ordem Federal, Estadual, FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento ) e recursos próprios da Prefeitura.

“Agradeço em especial a nossa equipe, meu vice Rochinha os vereadores da base: Mané, Cézar, Rodrigo, Wesley e Marildinho, a Deus e a todos os tomazinenses que confiam em nosso trabalho”, afirmou.

Confira a relação:

1. Estrutura no Salto Cavalcanti – Em Obras;

2. Mini Complexo Esportivo Vila Arvoredo – Em Obras;

3. Ginásio – Em Obras;

4. Calçamentos com Pedra Irregular: 70% finalizados:

Cidade – Obras Iniciadas;

Anta – Obras Iniciadas;

Matão – Obras a Iniciar;

Sapé – Obras a Iniciar;

Barro Preto – Obras a Iniciar;

5. Asfalto (obra finalizada), Calçadas, Galerias Fluviais – Licitações Marcadas;

6. Capela Mortuária (obra finalizada).

7. Parque do Trevo – Licitação Homologada;

8. Parque das Corredeiras – aguardando aprovação do projeto pela Caixa Econômica;

9. Passarela Jardim Santo Antônio – Aguardando aprovação do projeto pela Caixa Econômica;

10. Duas Novas Motoniveladoras – Aguardando autorização de licitação do ministério da agricultura;

11. Três novos tratores – aguardando autorização da Secretaria de Agricultura ( Licitação dia 29);

12. Veículo novo para merenda – Aguardando autorização Sedu;

13. Veículo novo para Saúde – aguardando entrega;

14. Ampliação UBS – Central – em fase de aprovação dos projetos junto a SESA;

15. Dois Ônibus Zero KM – Aguardando Autorização FNDE;

16. Estádio – Autorizada a retomada das obras;

17. Nove Novas Academias ao Ar Livre – instalações iniciam em Janeiro;

18. Poços Artesianos/bombas de água (tudo já licitado).

Sapé – Instalado

Matãozinho – Instalado

Cerradinho – Instalado

Barro Preto – a Licitar

Aldeia Indígena – Instalado

Barra Mansa – a Licitar

Banco da Terra – Instalado

Água Fria – a licitar

19. Dois caminhões já entregues (fotos abaixo);

20. Cinquenta Casas Populares :Em processo de Documentação;

21. Regularização das casas bairro alto 2 : Em andamento;

22. Três Secadores de Café (entregues);

23. Obras Parque Industrial – Aguardando finalização do Projeto de Esgoto pela Sanepar;

24. Reforma Escola Ademar Haruo Ishi (em obras);

25. Museu – Projeto Finalizado;

26. Reforma da Rodoviaria – Projeto em Andamento;

27. Caminhonete, Secadores de café e roçadeiras- aguardando pagamento do ministério da agricultura.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO