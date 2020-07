Tomazinenses ganham acesso a mais dois bairros

Com as contas do Município equilibradas, uma equipe que trabalha com muita dedicação pela população, um vice-Prefeito atuante e o apoio dos vereadores da base, o executivo segue anunciando obras por toda a cidade.

Agora, os tomazinenses estão ganhando novo acesso aos bairros Randolfo Caproni e Residencial Alvorada.

A Rua Antônio Procópio Ribeiro que hoje tem 5,80 metros no total e não possui calçada; terá em breve 7,80 metros em asfalto, além de calçada com acessibilidade. Mais segurança em um trecho que causa grandes problemas aos moradores.

Investimento total foi de R$ 72.166,75. O Departamento de Licitação marcará o certame o mais breve possível.