Tomba caminhão com contrabando em Ribeirão do Pinhal

Motorista já tinha passagens anteriores e foi preso

Rogélio Cazone da Silva, de 37 anos, conduzia o Scania (placa AHF-8080 de Campo Grande MS), semirreboque (placa APK-4E42 de Guaíra PR), quando tombou no KM 87 da PR-218 na tarde desta quarta-feira, dia oito, em Ribeirão do Pinhal.

Ele sofreu ferimentos leves e foi conduzido, preso, para o hospital de Andirá e depois para Delegacia de Polícia Federal de Londrina por contrabando (cigarros do Paraguai).

Os pacotes da marca Eight continham dez unidades cada com 20 cigarros. O motorista relatou que estaria de carona no caminhão, e que o condutor teria fugido. Também nada revelou para melhor esclarecer o ocorrido.

Transportava aproximadamente 14 mil pacotes de cigarros.

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência, sinalizaram a via, isolando o local para evitar o saque restante da carga, que, aliás, já havia sido quase toda subtraída por usuários não identificados e que passaram por aquela rodovia durante a ocorrência do sinistro.

já possuía antecedentes criminais pelos delitos de receptação, associação criminosa, entre outros.