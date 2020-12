A carga de água com gás foi parcialmente danificada

Na noite desta terça-feira, dia 29, um acidente foi registrado no KM 282 da PR-092, em Siqueira Campos. O fato aconteceu às 21h30m e teve como resultado um tombamento.

De acordo com as informações, o sinistro envolveu um Volvo FH 460, Semi Reboque Facchini, com placas de Nova Veneza/SC. Houve danos materiais e o motorista, de 28 anos, apresentou ferimentos leves.

O veículo, que estava sentido decrescente da via Quatiguá/Siqueira Campos, transportava água mineral com gás. Transitava do interior de São Paulo e iria descarregar na cidade de Santa Maria/RS. A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) siqueirense atende a ocorrência.

A vítima foi encaminhada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa local.