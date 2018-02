Torneio de vôlei neste domingo na AABB platinense

Evento esportivo tem entrada franca

A primeira edição do Torneio Platinense de Vôlei de Praia será promovida na manhã deste domingo, dia 25, na AABB(Associação Atlética Banco do Brasil), em Santo Antônio da Platina.

Os atletas(categorias masculino e feminino) disputarão premiação na fase final.

São sete duplas.

A organização é da secretaria municipal de Esportes com suporte da AABB.

“Nosso clube apoia todas as iniciativas que visem a saúde e o entretenimento das pessoas e um domingo com a família e os amigos é perfeito”, afirma o diretor de esportes, Claudinho Veículos.