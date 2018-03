Torneio Mape Campos no próximo final de semana

Esporte e amizade em Santo Antônio da Platina

No dia dez de março inicia o 1º Torneio Mape Campos com 12 times disputando troféu, medalhas, churrasco, dinheiro e muito chope.

Com música, no sábado e domingo haverá torcidas pelas equipes e amigos.

No sábado, haverá a fase de grupos iniciando às oito e acabando às 22 horas e no domingo, acontecem as semi finais e finais a partir das 16 horas para decidir o grande campeão.

Nos dois dias serão vendidos espetinhos, churros, refrigerantes e chope.

Premiação

1º Lugar

R$500,00 + Churrasco + 50 litros de chope Nosso Chopp

2º Lugar

R$250,00 + 30L de choe Nosso Chopp

3º Lugar

R$ 200,00

*Inscrição por time R$ 200,00.

*É proibida a entrada de qualquer tipo de bebida ou comida no evento.

Cancha com grama sintética e iluminação especial perto do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Junte seus amigos e agende seu horário.

MAPE CAMPOS – O SEU TIME JOGA AQUI.

Para mais informações: 043 99857-7391.

APOIO: Exatos, Foto Celso,Rei do Doce e npdiario.