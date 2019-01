Torneio Regional de Judô agrada público em Andirá

Atletas fizeram uma grande competição

Pensando no desenvolvimento do esporte junto à comunidade de Andirá, a Secretaria de Esportes e Lazer realizou neo domingo, dia 27, das 14 às 18 horas, o 1° Torneio Regional de Judô, envolvendo os atletas da Escolinha de Esportes da Prefeitura e atletas de outras cidades e associações. O evento reuniu mais de 80 judocas, de Andirá, Bandeirantes e Santa Mariana. Também estiveram participando os atletas da Associação Andiraense de Judô (AAJ), sob responsabilidade do Sansei Renato.

Pais e familiares prestigiaram e aprovaram mais esta importante ação de integração, socialização e democratização esportiva, desenvolvida no Ginásio de Esportes José Elis Feliciano (Morcegão). Para o coordenador do evento e professor da oficina de Judô, em Andirá, Sansei Hiromu Oda, o evento superou todas as expectativas: “A competição foi um sucesso. Desde a organização, apoio dos pais, que foi fundamental para o acontecimento do evento e que auxiliaram no decorrer do torneio ajudando a direcionar os alunos para a premiação, entregando medalhas. A toda equipe da SMEL, através do secretário Meloso, pelo trabalho e todo suporte. O apoio da Prefeita Ione Abib, que isentou as inscrições de todos os alunos de projetos sociais que participaram deste evento. Os alunos, em especial os da Smel, mostraram tudo o que tinham treinado e fizeram uma grande competição”, relatou.

No ranking da premiação, os judocas do projeto de Judô da Escolinha de Esportes da Prefeitura ficaram com a primeira colocação; em segundo, os atletas da AAJ, na terceira colocação, os judocas de Bandeirantes. Em quarto lugar, os atletas de Santa Mariana. De acordo com o Secretário, Meloso, a introdução do esporte na vida de crianças e jovens é muito importante, pois contribui com a formação do caráter e a disciplina. “Vamos continuar motivando a participação de todos, estimulando eles ao esporte. Toda equipe está de parabéns pela mobilização”.

O núcleo de judô da Secretaria faz parte do projeto de intervenção social que visa a descobrir novos talentos e socializar esses jovens, oferecendo opções em práticas esportivas, atuando na prevenção e mobilização social. O trabalho é realizado no Estádio João Hermógenes Andrade (Andradão). Para participar basta efetuar o cadastro diretamente no local das aulas, às sextas-feiras, a partir das 18 horas e também aos sábados, a partir das 16 horas.