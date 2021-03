Droga estava escondida na saída de ar no painel de carro

Em diligências sobre tráfico de drogas no fim de semana na PR-218, os policiais militares abordaram dois suspeitos que estavam num VW/Gol, vermelho, os quais já vinham sendo monitorados pela Agência de Inteligência do 2º BPM. Em buscas pelo carro, aparentemente nada havia de ilícito, todavia notaram um parafuso no console e encontraram uma chave de fendas no porta luvas, levando a crer que poderia haver escondido internamente.

Diante disso, desmontaram a saída de ar no painel, logo acima do rádio, onde encontraram um tablete grande cocaína, pesando um quilo.

Os dois elementos foram identificados, 31 e 37 anos, ambos da cidade de Bandeirantes, receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil tavorense.