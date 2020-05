Traficantes paulistas são presos pela PM de Jacarezinho

Veículo da dupla também foi apreendido na ação

Nesta quarta-feira, dois jovens de 18 e 19 anos foram presos na rodovia BR-153, a qual liga Ourinhos a Jacarezinho. Ambos estão sendo acusados de tráfico de drogas.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, os indivíduos foram abordados após terem demonstrado muito nervosismo no semáforo de Jacarezinho. Eles estavam em uma Honda CG 16o e assim que notaram a presença policial foram sentido a Ourinhos.

Entretanto, foram acompanhados pelas autoridades.

No veículo foram apreendidos:

368 gramas de maconha;

Celular Samsung J8;

Celular Samsung J5.

À vista disso, os ourinhenses, moradores dos bairros Pacheco Chaves e São Luiz, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho. A moto também foi apreendida.