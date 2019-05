Tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina

Drogas apreendidas e menores detidos

Policiais Militares receberam informações na noite da última quinta-feira, sobre um jovem que estava traficando drogas, ele estaria localizado no Bairro Júnior Afonso, Rua Mário Giovanetti, em Santo Antônio da Platina. As autoridades ao chegarem ao local por volta de 20h15min, encontraram e abordaram sete suspeitos, dentre eles o indivíduo citado na denúncia, o qual tentou dispensar cinco buchas de maconha, sem êxito, sendo a droga apreendida. A namorada dele também foi apreendida com um cigarro de maconha.

Em buscas na casa do suspeito, com o apoio da equipe Canil/2ºBPM (cães Lana e Loke), foi localizado mais uma bucha de maconha, dentro do quarto do suspeito e apetrechos para embalar drogas.

O indivíduo e sua namorada (menor) foram encaminhados para DP local.